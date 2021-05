Der SC Rust will im oberen Tabellendrittel mitspielen

Details Dienstag, 11. Mai 2021 06:49

In den beiden letzten Abbruchsaisonen ist der SC Rust nach seinem Aufstieg in die erste Klasse immer im oberen Tabellendrittel gelandet, dem sogenannten „Familienunternehmen“ ist es zuzutrauen, dass sie in dieser Saison beim Aufstieg ein Wörtchen mitreden werden. Ligaportal.at hörte sich bei einigen Funktionären der 1. Klassen um, wie sie den Lockdown bis zum heutigen Tag überstanden haben, welche Planungen sie bis zum Meisterschaftsbeginn haben und wie die Vorbereitungen aussehen

Der Obmann des SC Rust, Thomas Balogh gibt uns Einblicke zum Status-Quo seiner Mannschaft:

Ligaportal: Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

Balogh: „Mit dem Trainingsbeginn am 19. Mai wäre das zeitlich nicht mehr ausgegangen, so finde ich, war der Abbruch der Saison das vernünftigste, denn einige Mannschaften hätten 8 Spiele in drei Wochen gehabt und das geht bei den Amateuren nicht.“

Ligaportal: Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

Balogh: „Im Gegenteil, wir haben zwei Kinder dazubekommen.“

Ligaportal: Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?

Balogh: „Einen Großteil der Geschäfte habe ich gemacht, dann haben wir den Vorteil, dass meine Frau und meine zwei Buben auch im Vorstand sind, so ist das alles einfacher gegangen. Eine Generalversammlung hätten wir machen müssen, aber zurzeit geht das nicht, weil die Gastronomie noch geschlossen hat.“

Ligaportal: Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

Balogh: „Für alles, wofür wir angesucht haben, ist angekommen, es war eine kleine finanzielle Unterstützung:“

Ligaportal: Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

Balogh: Wir fangen am 25. Mai mit dem Training an, allerdings noch auf freiwilliger Basis und am 1. Juni geht es dann mit dem offiziellen Training los und die Testspiele haben wir alle schon terminiert.

Ligaportal: Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

Balogh: „So wie es zurzeit aussieht, haben wir keinen Zugang oder Abgang, der Kader bleibt so wir in der letzten Saison.“

Ligaportal: Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der neuen Spielzeit?

Balogh: „Wir haben mit dem bestehenden Kader in der Abbruchsaison einen 5. Tabellenplatz errungen, da kann ich nicht sagen, wir wollen nicht gegen den Abstieg spielen, sondern es soll wieder ein Platz im oberen Tabellendrittel werden.“

Ligaportal: Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

Balogh: „Wir haben die Pause dazu genutzt, um das gesamte Spielfeld zu vertikulieren, die Sanitäranlagen sind erneuert worden.“

