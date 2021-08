Jois mit Auftaktsieg gegen Podersdorf

Details Sonntag, 01. August 2021 18:12

Zu Beginn der 1.Klasse Nord im Burgenland traf der FC Hill Jois auf den UFC Podersdorf am See. Bei der letzten Begegnung der beiden Teams siegten die Joiser mit 2:0 und auch diesmal sollte man die Oberhand behalten. Von den Gästen kam über die 90 Minuten gesehen relativ wenig.

Beide Teams fanden relativ rasch ins Spiel, Podersdorf versuchte wie meistens über die starken Außen ins Spiel zu finden, um es vorweg zu nehmen: Diese waren an diesem Tag abgemeldet. So übernahmen nach zehn Minuten langsam die Hausherren das Kommando. Nach einem Huber Eckball war Fabian Helm mit dem Kopf zur Stelle, die Führung für die Hausherren. Wenig später hätten Huber und Sert auf 2:0 stellen müssen, doch beiden versagten vor dem Tor die Nerven. Wenig später machte es Sert dann besser, er schob vorbei an Köllö zum 2:0 ein, mit dem es auch in die Pause ging.

Kientzl mit der Entscheidung

In der zweiten Halbzeit erwartete man nun einen Podersdorfer Sturmlauf, doch dieser blieb völlig aus. Auch weil Patrick Kientzl nach einer knappen Stunde einen Freistoß sehenswert und unhaltbar unter die Latte setzte. Podersdorf kam nur zweimal gefährlich vor das Joiser Tor, beide Male war jedoch Jois Schlussmann Kostolansky zur Stelle. Und so blieb am Ende auch die Schlussoffensive der Gäste aus, Jois hatte am Ende leichtes Spiel und spielte die drei Punkte trocken nach Hause. Podersdorf hatte sich vom Ausflug nach Jois wohl etwas mehr erwartet, überhaupt nach dem Cup Erfolg gegen Apetlon.

"Natürlich ein guter Auftakt für uns. Wir waren taktisch sehr diszipliniert, konnten unsere Stärken voll ausspielen und hatten das Spiel eigentlich immer im Griff", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Christoph Fasching, Thomas Pollreisz, Ahmet Sert (alle Jois)

15 Fabian Helm 1:0

32 Ahmet Sert 2:0

56 Patrick Kientzl 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!