Verdienter 3:0 Auswärtserfolg der NSC Juniors beim SC Frauenkirchen.

Details Montag, 03. April 2023 09:22

Der SC Frauenkirchen empfing am Sonntagnachmittag die NSC Juniors zum dritten Spiel der Rückrunde in der 1. Klasse Nord. Die Hausherren könnten mit einem Sieg mit der Tabellenspitze in Tuchfühlung bleiben. Die Gäste ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen wird und nach einer guten Mannschaftsleistung fuhren mit dem 3:0 Sieg im Gepäck in Richtung Neusiedl retour. Frauenkirchen verpasste mit dieser Niederlage den Anschluss an das Führungstrio.

Frühes Tor der Gäste

Bereits in der 7. Minute konnten die Fans der Juniors jubeln, als nach einer Flanke die Verteidigung der Heimischen den Ball nicht weg bekam und Johannes Haider zur Stelle war und das Leder aus kurzer Distanz über die Torlinie zur 1:0 Führung schob. Im weiteren Verlauf der Begegnung hatten die Auswärtigen mit dem böigen Gegenwind ihre Schwierigkeiten, sodass sie keine weiteren Torchancen lukrierten. Die Hausherren kamen auch zu Tormöglichkeiten, welche aber nicht zwingend waren. Mit der knappen 1:0 Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Auswärtigen machten den Sack zu

Wie schon in der ersten Halbzeit waren die Gäste auch in der zweiten Halbzeit kurz nach dem Wiederbeginn erfolgreich, als Michal Maas auf der rechten Seite zu einem Sturmlauf ansetzte, seine zielgenaue Hereingabe kam zu Sebastian Toth und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Hausherren zur 2:0 Führung unterzubringen. In der 80. Minute feierte Marc Tik nach einer langen Verletzungspause wegen einer schweren Knöchelverletzung sein Comeback, und hätte seinen Kurzeinsatz fast mit einem Tor gekrönt, aber das Spielgerät klatsche ans Aluminium. Kurz vor dem Spielende, in der 85. Minute wird Raul Bucur im Strafraum der Hausherren gefoult, den dafür verhängten Strafstoß wurde von Sebastian Toth souverän verwandelt und es hieß 3:0 für die Auswärtigen, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

Stimme zum Spiel

Gernot Tik, Sektionsleiter NSC Juniors:

„Die erste Halbzeit war trotz des 1:0 Vorsprung für uns mühsam, denn wir mussten gegen den Wind spielen und kamen dadurch zu wenige Offensivaktionen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht, meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und wir haben verdient gewonnen.“

