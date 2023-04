Lucky Punch: Adam Hamdaouri schießt Oggau gegen Schlusslicht Jois zum Sieg

Details Sonntag, 09. April 2023 07:55

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von UFC Oggau, als man sich im Zuge der Partie gegen den Tabellenletzten aus Jois aufgrund eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 behaupten konnte. Die Partie ging im Zuge der 17. Runde in der 1. Klasse Nord über die Bühne. Im Hinspiel wurde Jois mit 0:4 abgeschossen.

Lucky Punch zum vollen Erfolg

Für den Führungstreffer von UFC Oggau zeichnete Kevin Schmit verantwortlich (33.), die die Hausherren mit dem einzigen Treffer von Durchgang eins auf die Siegerstraße abbiegen ließ. Oggau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Martin Majchut versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz und stellte für das Tabellenschlusslicht den Ausgleichstreffer sicher - nun wurden Hoffnungen auf einen Punktgewinn geweckt. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Adam Hamdaoui Oggau mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit den Lucky Punch zugunsten der Hausherren brachte. Letzten Endes ging UFC Oggau im Duell mit Jois später aber doch als Sieger hervor.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Oggau nun auf dem neunten Platz steht. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Die Gäste mussten sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Jois insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Jois noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Oggau stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei Apetlon vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Jois Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: UFC Oggau – Jois, 2:1 (1:0)

94 Adam Hamdaoui 2:1

75 Martin Majchut 1:1

33 Kevin Schmit 1:0

