ASV Zurndorf zündet bei Apetlon zum Saison-Kehraus ein Offensiv-Feuerwerk

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 20:38

ASV Raiffeisenbank Zurndorf ließ Apetlon im letzten Spiel keine Chance und siegte in der 1. Klasse Nord mehr als deutlich mit 6:0. Im Hinspiel hatte ASV Zurndorf das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Kantersieg zum Saison-Abschluss

Von Anfang an nahm Zurndorf gegen den Tabellennachbarn das Heft in die eigene Hand, suchte den Weg in die Tiefe. In der 14. Minute trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze - Manuel Pethö zeigte sich vor des Gegners Tor erfolgreich. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Alexander Kekl einen weiteren Treffer für Zurndorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kekl brachte ASV Raiffeisenbank Zurndorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (48.). Mit dem 4:0 für Zurndorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.) - Manuel Pethö schnürte seinen Doppelpack. Stanislav Skuta überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für ASV Raiffeisenbank Zurndorf (64.). Marcel Prakisch gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gast (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte Zurndorf am Donnerstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Apetlon.

Zahlen & Fakten

Apetlon beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive des Heimteams lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 54:51 schließt Apetlon das Fußballjahr ab. Apetlon steht mit insgesamt zehn Siegen, sieben Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

ASV Raiffeisenbank Zurndorf holte aus 26 Spielen 41 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz sechs. Die Hintermannschaft von ASV Zurndorf präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 42 Gegentreffer musste Zurndorf hinnehmen. Zwölf Siege und fünf Remis stehen neun Pleiten gegenüber.

1. Klasse Nord: Apetlon – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 0:6 (0:2)

83 Marcel Prakisch 0:6

64 Stanislav Skuta 0:5

52 Manuel Pethoe 0:4

48 Alexander Kekl 0:3

43 Alexander Kekl 0:2

14 Manuel Pethoe 0:1

