Packender 3:2-Erfolg für Oggau im Saison-Finish gegen Meister Breitenbrunn

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:06

UFC Oggau überraschte noch einmal zum Saisonausklang und siegte gegen den bereits im Vorfeld des 26. Spieltages feststehenden Meister Breitenbrunn mit 3:2. Oggau hat mit dem Sieg über Breitenbrunn einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte UFC Oggau die Oberhand behalten und einen 4:1-Erfolg davongetragen.

Nichts für schwache Nerven

In der Anfangsphase verbuchten beide Teams die ein oder andere Halbchance. Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Florian Kucher verantwortlich (17.). Oggau musste den Treffer von Martin Hudak zum 1:1 hinnehmen (28.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Nico Schmidt ließ sich in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für UFC Oggau - ein Auftakt nach Maß in den zweiten Abschnitt. Balint Nagy war zur Stelle und markierte das 2:2 von Breitenbrunn (82.), welches in der Folge nicht lange halten sollte. Andreas Werner versenkte die Kugel zum 3:2 (84.). Zum Schluss feierte Oggau einen dreifachen Punktgewinn gegen Breitenbrunn.

Zahlen & Fakten

Mit Rang neun hat UFC Oggau am Ende der Spielzeit eine Position im Mittelfeld inne. Im Angriff von Oggau fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 39 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saison lief für UFC Oggau mittelmäßig, was sich aus der Bilanz von zehn Erfolgen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen ablesen lässt. Oggau verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt Breitenbrunn einen Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Die defensive Stabilität der Gäste suchte ligaweit ihresgleichen. Mit 31 kassierten Toren fing sich kein Team der 1. Klasse Nord weniger Gegentreffer ein als Breitenbrunn. Die gute Bilanz von Breitenbrunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Breitenbrunn 18 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Breitenbrunn zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

1. Klasse Nord: UFC Oggau – Breitenbrunn, 3:2 (1:1)

84 Andreas Werner 3:2

82 Balint Nagy 2:2

49 Nico Schmidt 2:1

28 Martin Hudak 1:1

17 Florian Kucher 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei