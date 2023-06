Rust entführt trotz Unterzahl einen Zähler aus Zurndorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:09

Am Samstag trennten sich ASV Raiffeisenbank Zurndorf und SC Freistadt Rust im Zuge der 25. Runde in der 1. Klasse Nord unentschieden mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg von ASV Zurndorf bei SC Rust geendet.

Alles pari nach 90 Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Freistadt Rust bereits in Front. Thorsten Lang markierte in der zweiten Minute die Führung. Zurndorf zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer zurück (4.) - Manuel Pethö sorgte für das 1:1. Unmittelbar vor dem Kabinengang mussten die Gäste den Ausschluss von Gergö Nemeth hinnehmen, der binnen kurzer Zeit zwei gelbe Karten sah. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. ASV Raiffeisenbank Zurndorf schoss in der 48. Minute das Tor zum 2:1. Für das zweite Tor von SC Rust war Ivan-Ilija Hauptmann verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:2 besorgte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich ASV Zurndorf und SC Freistadt Rust die Punkte teilten.

Ein Punkt reichte Zurndorf, um in der Tabelle zu klettern. Mit nun 38 Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz sechs. Zuletzt war bei ASV Raiffeisenbank Zurndorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet SC Rust den zehnten Rang des Klassements. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 56 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Freistadt Rust noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am Donnerstag, den 08.06.2023, tritt ASV Zurndorf bei Apetlon an (16:00 Uhr), zwei Tage später (17:30 Uhr) genießt SC Rust Heimrecht gegen SC Eisenstadt 1907.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – SC Freistadt Rust, 2:2 (1:1)

68 Ivan-Ilija Hauptmann 2:2

48 Manuel Pethoe 2:1

4 Manuel Pethoe 1:1

2 Thorsten Lang 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei