Neun (!) Treffer: Sankt Andrä ringt Fraunkirchen 6:3 nieder

Details Samstag, 02. September 2023 22:02

FC VEGANIS Sankt Andrä fügte SC Frauenkirchen am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann ein umkämpftes Match am dritten Spieltag mit 6:3.

Sieben Tore in 45 Minuten

180 Zuschauer sahen, wie Lukas Mihalik das 1:0 für FC Sankt Andrä markierte (1:). Keine 60 Sekunden waren gespielt, als er sich am Tormann vorbeispielte und ins Kreuz einschob. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marek Sovcik (5.), indem er links unten einnetzte. Mit dem 3:0 von Lukas Macho für Sankt Andrä war das Spiel eigentlich schon entschieden (11.) - er traf nach wunderbarem Dribbling zum "dritten Streich". In der 29. Minute brachte Kevin Kurcsis den Ball im Netz von FC VEGANIS Sankt Andrä unter und markierte aus 25 Metern den Anschlusstreffer. Für ruhige Verhältnisse sorgte Mihalik, als er das 4:1 für FC Sankt Andrä besorgte (30.) und seinen vierten Saisontreffer markierte. Viktor Dombai beförderte das Leder zum 2:4 von Frauenkirchen über die Linie (34.). Ramazan Durmaz brachte Sankt Andrä in ruhiges Fahrwasser, indem er aus schlechtem Winkel gegen seinen Ex-Verein das 5:2 erzielte (38.). Der dominante Vortrag von FC VEGANIS Sankt Andrä im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Zwei rote Karten in Hälfte zwei

Mit dem Treffer zum 3:5 in der 48. Minute machte Dombai zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu FC Sankt Andrä war jedoch weiterhin groß. Die Schlussphase bestritt SC Frauenkirchen nur noch zu zehnt, nachdem Rudolf Hudec mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (83.). Für Mihalik von Sankt Andrä war die Partie in der 88. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. In der Nachspielzeit besserte Macho seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC VEGANIS Sankt Andrä erzielte und nach feinem Solo einschob. Schlussendlich verbuchte FC Sankt Andrä gegen Frauenkirchen einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Dreier sprang Sankt Andrä auf den sechsten Platz der 1. Klasse Nord. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC VEGANIS Sankt Andrä.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist SC Frauenkirchen auf Platz sieben abgerutscht.

Am kommenden Samstag tritt FC Sankt Andrä bei ASV Raiffeisenbank Zurndorf an, während Frauenkirchen einen Tag zuvor SC Freistadt Rust empfängt.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – SC Frauenkirchen, 6:3 (5:2)

94 Lukas Macho 6:3

48 Viktor Dombai 5:3

38 Ramazan Durmaz 5:2

34 Viktor Dombai 4:2

30 Lukas Mihalik 4:1

29 Kevin Kurcsis 3:1

11 Lukas Macho 3:0

5 Marek Sovcik 2:0

1 Lukas Mihalik 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.