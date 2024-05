Später Ausgleichstreffer bringt Bad Sauerbrunn einen Punkt in Parndorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 08:24

Ein Duell zweier in der jüngeren Vergangenheit arg gebeutelter Teams stieg heute im Heidebodenstadion in Parndorf, als die Nordburgenländer den SC Bad Sauerbrunn zum Meisterschaftsspiel in der 27. Runde der Burgenlandliga empfingen. In einer spannenden Begegnung mit etlichen Torchancen auf beiden Seiten endete das Match mit einem 2:2-Remis – und die sieglose Serie findet für beide Mannschaften seine Fortsetzung.

Beide Teams spielten auf Augenhöhe

Die Spieler beider Mannschaften benötigen einige Zeit, um sich auf die Bodenverhältnisse einzustellen. In der 10. Minute der erste sehenswerte Angriff der Gäste, Doppelpassspiel mit Benjamin Knessl und Tomislav Ivanovice und letzter drosch das Leder über die Latte. Auch die Hausherren geizten nicht mit Tormöglichkeiten; ein paar Minuten später hatte Paulo Heimo Jani den Führungstreffer am Fuß. In der 24. Minute legte David Gabriel Matis ein Dribbling-Solo auf den Rasen, umkurvte mehrere Parndorfer Abwehrspieler, scheiterte aber am Goalie der Hausherren. Nur drei Minuten später wurde die Kremser-Truppe für ihre Bemühungen belohnt, als sich Lukas Kornholz auf der Seite durchsetzte und sein Rückpass fand in Benjamin Knessl einen dankbaren Abnehmer und der lochte zur 1:0-Führung der Gäste ein. In der 40. Minute zeigte Schiedsrichter Christian Heine nach einem Foulspiel im Strafraum der Auswärtigen auf den Punkt, aber Simon Buliga schoss den Penalty am Tor vorbei. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Ausgleichstreffer knapp vor dem Spielende

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine und fabrizierten einen Lattenknaller. Die Gäste hatten in der Folge zwei gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der 62. Minute der Ausgleichstreffer der Heimischen, als sich Marius Charizopulos nach einem hohen Ball das Leder erkämpfte und zum 1:1 einschoss. Nur drei Minuten später kommt eine verunglückte Kopfballabwehr direkt zu Peter Trimmel und der bezwang mit einem satten Schuss den Goalie der Gäste zur 2:1-Führung. Aber die Gäste zeigten Reaktion, Michal Kozak vergab aus kurzer Entfernung einen Kopfball, es gab weitere gute Tormöglichkeiten für die Auswärtigen und in der 85. Minute wurde Tomislav Ivanovic im Strafraum der Hausherren gefoult und der Elfmeterschütze vom Dienst, Michal Kozak ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte souverän. Nur vier Minuten später hatte der Elfmeterschütze den Lucky Punch auf dem Fuß, aber Torhüter Martin Kraus kann den Treffer mit einer tollen Parade verhindern.

Stimme zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es waren heute typisch englische Verhältnisse, nasser Boden und Regen. Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Möglichkeiten gehabt, höher in Führung zu gehen. Ich bin mit dem Auftreten meiner Mannschaft hochzufrieden, wie sie nach dem Rückstand reagiert und mentale Stärke gezeigt haben und der Ausgleich erzielt wurde. Mit ein wenig Glück hätten wir heute als Sieger vom Platz gehen können.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.