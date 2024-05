Deutschkreutz feiert 9:0-Sieg gegen Rudersdorf

Spielberichte

Samstag, 18. Mai 2024

Nach sechs sieglosen Matches am Stück war der USVS Hausbauführer Rudersdorf im gestrigen Auswärtsmatch der Burgenlandliga gegen den besser klassierten FC Deutschkreutz gefordert, um wieder voll anzuschreiben und gleichsam wichtige Schritte in Richtung Klassenerhalt zu setzen. Nun scheinen die Lichter bei den Rudersdorfern mit der 9:0-Schlappe wohl endgültig ausgegangen zu sein. Das heutige Duell wäre wohl der letzte Strohhalm gewesen, an den man sich klammern hätte können – zu viel Konjunktiv. Die Realität heißt wohl II. Liga in der kommenden Saison.

Die Hausherren dominierten die erste Halbzeit

In den ersten 20 Minuten sahen die Zuschauer eine dominierende Heimmannschaft, aber die erste Großchance hatte die Gäste, aber Marco Sifkovits bekommt nicht genug Druck hinter den Ball. In der 22. Minute begann der Torreigen der Heimischen, David Thumberger schlenzte den Ball ins lange Eck zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später, Tobias Szaffich bekommt das Leder ideal zugespielt und zeigt vor dem Goalie der Auswärtigen keine Nerven und lochte zum 2:0 ein. In der 34. Minute grätscht Lukas Csano in einen zielgenauen Stanglpass von Christian Stutzenstein hinein und es steht 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hält Sebastian Kracher zunächst mit einem Weltklasse-Reflex einen satten Schuss von Lukas Csano, beim Nachschuss von Tobias Szaffich ist er aber chancenlos und es heißt 4:0 für die Heimischen. Mit dieser klaren Führung für die Fennes-Truppe wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz spielte sich in einen Torrausch

In der 48. Minute fand der Torreigen der Hausherren seine Fortsetzung, wieder war es Lukas Csano, der eine Stutzenstein-Flanke zum 5:0 verwertete. Und das gnadenlose Toreschießen der Heimischen ging weiter, nur drei Minuten später war es Christopher Lipowsky, der nach einem Corner das Leder über die Torlinie zum 6:0 hämmerte. In der 60. Minute ein sehenswertes Tor von David Thumberger, der eine Flanke an der 16er-Kante direkt flach zum 7:0 ins lange Eck einschießt. In der 75. Minute gab es ein Duell zwischen dem Goalie der Gäste und Tobias Szaffich; den ersten Schuss kann er noch abwehren, aber gegen den Nachschuss ist er chancenlos und der Dreier-Pack von Szaffich zum 8:0 war vollendet. Last, but not least erzielte Innenverteidiger Lukas Godovitsch in der 83. Minute den 9:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Willi Kroker, Sektionsleiter FC Deutschkreutz:

„Wir haben von der ersten Minute an enormen Druck ausgeübt und haben den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wenn wir alle unsere Torchancen genutzt hätten, wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen. Was mir besonders gefallen hat, dass die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute Volldampf gespielt und trotz der hohen Führung nicht nachgelassen hat.“

