"Neusiedlersee-Derby" endet nach vogelwilder Anfangsphase mit Heimsieg für Rust über Podersdorf

Details Sonntag, 03. September 2023 19:55

Zu einem packenden Derby zwischen dem SC Rust und dem UFC Poderdorf kam es am Sonntagnachmittag im Zuge der 3. Runde in der 1. Klasse Nord, als sich die beiden Mannschaften vom Neusiedlersee die Ehre gaben. Fünf Treffer innerhalb der ersten 32 Minuten brachten die Entscheidung - 3:2 für das Heim-Team, welches sich damit den dritten Sieg im dritten Spiel krallt und an die Tabellenspitze vordringt.

Erste halbe Stunde sorgt für Torreigen

SC Rust erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oliver Fandel traf in der sechsten Minute zur frühen Führung.

Ganz starke Aktion von Oliver Fandel. Mit dem Außenrisst nimmt er die Kugel mit, Hacken nach innen und zieht zum 1:0 ab! Benutzername, Ticker-Reporter

UFC Podersdorf a. S. zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer zurück (9.) - Marton Gellert Nemeth markierte quasi postwendend den Ausgleich. In der 23. Minute erzielte Christiano Grigorio Barbosa Filho das 2:1 für SC Freistadt Rust - sein erster Schussball wurde noch abgewehrt, den Rebound setzte er zur neuerlichen Führung in die Maschen. In der 30. Minute brachte Bence Orszagh das Netz für den Spitzenreiter zum Zappeln und markierte vom Elfmeterpunkt das 3:1. Martin Leiner schoss für Podersdorf in der 32. Minute das zweite Tor infolge einer defensiven Unachtsamkeit. Der Referee beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und SC Rust eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierten die Gastgeber drei Punkte für das Klassement.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Rust einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Podersdorf wiederum kassiert die erste Saisonniederlage und rutscht auf Rang drei ab.

Am kommenden Freitag trifft SC Rust auf SC Frauenkirchen, Podersdorf spielt tags darauf gegen SC Zagersdorf.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – UFC Podersdorf am See, 3:2 (3:2)

32 Martin Leiner 3:2

30 Bence Orszagh 3:1

23 Christiano Grigorio Barbosa Filho 2:1

9 Marton Gellert Nemeth 1:1

6 Oliver Fandel 1:0

