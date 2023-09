Last-Minute-Held Orszagh - Rust mit vierten Sieg im vierten Spiel

Details Freitag, 08. September 2023 22:39

SC Frauenkirchen und SC Freistadt Rust lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Freitag im Zuge der 4. Runde in der 1. Klasse Nord mit 2:3 endete.

Hoher Unterhaltungswert bis zum Schluss

Vor 300 Zuschauern stellte Christiano Grigorio Barbosa Filho das 1:0 für SC Rust sicher (4.), als dieser seinen scharfen Schuss nach Zuspiel von links in die Maschen drosch. Kevin Kurcsis schoss für Frauenkirchen in der 26. Minute sehenswert das erste Tor und traf via Freistoß aus geraumer Distanz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Eine attraktive erste Spielhälfte geht zu Ende. Rust startete sehr stark ins Spiel, ging gegen überforderte Frauenkirchner durch Christiano Grigorio Barbosa Filho verdient früh in Führung und hatte danach noch weitere gute Chancen. Frauenkirchen konnte dann in Person von Kapitän Kevin Kurcsis aus dem Nichts ausgleichen. Das 1:1 beflügelte die Heimmannschaft, die dann sogar das bessere Team war. In den letzten acht Minuten der ersten Spielhälfte war Rust dann wieder gefährlicher. Alles wird aber in der zweiten Halbzeit entschieden - gleich geht's weiter. sebi08, Ticker-Reporter

In der 52. Minute erzielte SC Freistadt Rust die 2:1-Führung, Gergö Nemeth traf ins linke untere Eck Viktor Dombai witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für SC Frauenkirchen ein (70.), traf nach Rechtsflanke per Kopf zum neuerlichen Einstand. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Bence Orszagh noch einen Treffer parat hatte (89.) und via Elfmeter den Erfolg der Gäste besiegelte. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Ronald Weigl von Frauenkirchen nach einer Notbremse die Rote Karte (91.). Am Ende hieß es für SC Rust: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei SC Frauenkirchen.

Rust schlägt Frauenkirchen mit 2:3! Was eine IRRE Partie hier in der Thermenarena! Nach einem super Start ging Rust früh in Führung, Frauenkirchen konnte aus dem Nichts ausgleichen. Beide Teams hatten dann auch Chancen auf die Führung, mit einem 1:1 wurden aber die Seiten getauscht. Danach ging Rust wieder in Führung, Frauenkirchen konnte aber wieder ausgleichen. Durch einen Strafstoß gelang den Gästen der Lucky Punch, sie geben ihre "weiße Weste" somit nicht ab. Der Sieg von Rust ist verdient, auch wenn Frauenkirchen drei Mal das Aluminium traf. In der Schlussphase und eigentlich auch schon ab dem 2:1 der Ruster erhitzten die Gemützer: Verbale Auseinandersetzungen zwischen den Fans, Provokationen, harte Fouls und auch eine rote Karte. Beim Jubeln werden die Ruster dann von der einen Seite bejubelt von der anderen Seite ausgebuht. Was ein wildes Spiel - da war wirklich alles dabei! sebi08, Ticker-Reporter

Durch diese Niederlage fällt Frauenkirchen in der Tabelle auf Platz acht zurück. Die bisherige Saisonbilanz der Heimmannschaft lautet ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Pleiten.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Die Gäste sind nach dem Erfolg weiter Tabellenführer.

Als Nächstes steht für SC Frauenkirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen SC Zagersdorf. SC Freistadt Rust empfängt parallel ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

1. Klasse Nord: SC Frauenkirchen – SC Freistadt Rust, 2:3 (1:1)

89 Bence Orszagh 2:3

70 Viktor Dombai 2:2

52 Gergoe Nemeth 1:2

26 Kevin Kurcsis 1:1

4 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

