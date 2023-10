FC Sankt Andrä deklassiert Zagersdorf mit "Sechsertragerl"

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SC Zagersdorf und FC VEGANIS Sankt Andrä mit dem Endstand von 0:6. FC Sankt Andrä setzte sich standesgemäß gegen Zagersdorf durch.

Deutliches Unterfangen für den Gast

Sankt Andrä ging vor 60 Zuschauern in Führung. Marek Sovcik war es, der in der vierten Minute zur Stelle war und einen Stanglpass verwertete. Filip Janovsky versenkte die Kugel zum 2:0 (33.) - ein feiner Weitschuss ins linke Eck. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem schnellen Hattrick (47./50./53.) zum 5:0 schockte Sovcik SC Zagersdorf. Thomas Friedl baute den Vorsprung von FC VEGANIS Sankt Andrä in der 77. Minute via Distanzschuss aus. Der Gast überrannte Zagersdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

31 Tore kassierte SC Zagersdorf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse NordIm Angriff weist Zagersdorf deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. SC Zagersdorf musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Zagersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Zagersdorf verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Zagersdorf festigte FC Sankt Andrä den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht Sankt Andrä in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Sankt Andrä. Sankt Andrä erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SC Zagersdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SC Freistadt Rust vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC VEGANIS Sankt Andrä Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: SC Zagersdorf – FC VEGANIS Sankt Andrä, 0:6 (0:2)

77 Thomas Friedl 0:6

53 Marek Sovcik 0:5

50 Marek Sovcik 0:4

47 Marek Sovcik 0:3

33 Filip Janovsky 0:2

4 Marek Sovcik 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.