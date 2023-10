Mönchhof feiert gegen Podersdorf zweiten Saisonsieg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:20

Am Samstag trafen Mönchhof und UFC Podersdorf am See aufeinander. Das Match entschied Mönchhof im Zuge der 9. Runde mit 2:0 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Mönchhof die Nase vorn.

Derbysieg ins Trockene gebracht

285 Zuschauer sahen, wie Julian Gollowitzer das 1:0 für das Heimteam markierte. Sein Direktschuss passte perfekt unter die Latte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Mönchhof. Waldir De Jesus Santos Junior schoss die Kugel zum 2:0 für Mönchhof über die Linie (74.) - er umspielte den Torhüter und sorgte für die Entscheidung. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Mönchhof schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Der FC Mönchoff gewinnt im Derby gegen UFC Podersdorf !!!!!!!!!!!! LH1, Ticker-Reporter

Mönchhof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mönchhof verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Mönchhof bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Trotz der Schlappe behält UFC Podersdorf a. S. den neunten Tabellenplatz bei. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Podersdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für Mönchhof ist SC Frauenkirchen (Samstag, 17:00 Uhr). UFC Podersdorf am See misst sich am selben Tag mit SpG Neudorf/Parndorf Juniors (16:00 Uhr).

1. Klasse Nord: Mönchhof – UFC Podersdorf am See, 2:0 (1:0)

74 Waldir De Jesus Santos Junior 2:0

21 Julian Gollowitzer 1:0

