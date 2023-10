Nickelsdorf zum dritten Mal in Folge unbesiegt - Sieg über Apetlon

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:56

Bei Nickelsdorf gab es für Apetlon nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Nickelsdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Ein frühes und ein spätes Tor bringen die Entscheidung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Andrej Semjan markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit einem Tor Vorsprung für Nickelsdorf ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Kurz vor Ultimo war noch Robert Kovacs zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Nickelsdorf verantwortlich (83.). Am Schluss siegte Nickelsdorf gegen Apetlon.

Nickelsdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Die bisherige Spielzeit von Nickelsdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Nickelsdorf verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Nickelsdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Apetlon noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nickelsdorf stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei FC VEGANIS Sankt Andrä vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Apetlon NSC Juniors.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – Apetlon, 2:0 (1:0)

83 Robert Kovacs 2:0

2 Andrej Semjan 1:0

