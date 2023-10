Zurndorf kassiert bei Hornstein dritte Pleite in Folge

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:57

Gegen ASV COLDAMARIS Hornstein holte sich ASV Raiffeisenbank Zurndorf eine 0:2-Schlappe ab. ASV Hornstein holte gegen ASV Zurndorf an Spieltag 9 drei Zähler ein.

Heimsieg dank frühen und späten Treffers

Zurndorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Patrick Niklas das schnelle 1:0 für Hornstein erzielte - er traf quasi mit der ersten Großchance zur Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für ASV COLDAMARIS Hornstein. Barnabas Horvath erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 80 Minuten auf 2:0. Schließlich sprang für ASV Hornstein gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf ein Dreier heraus.

Trotz des Sieges bleibt Hornstein auf Platz sechs. ASV COLDAMARIS Hornstein knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte ASV Hornstein fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Hornstein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

ASV Raiffeisenbank Zurndorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

ASV COLDAMARIS Hornstein tritt am kommenden Samstag bei UFC Oggau an, ASV Zurndorf empfängt am selben Tag USC Wallern.

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 2:0 (1:0)

80 Barnabas Horvath 2:0

8 Patrick Niklas 1:0

