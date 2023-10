Später Stagl-Treffer bringt den Sieg für Leader Rust gegen Neudorf/Parndorf Juniors

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:31

Ein Tor machte den Unterschied – Tabellenführer SC Freistadt Rust siegte mit 2:1 gegen SpG Neudorf/Parndorf Juniors. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SC Rust. Man begegnete sich in Runde 9.

Heimsieg in Überzahl

Für das erste Tor sorgte Christiano Grigorio Barbosa Filho. In der 18. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Daniel Gruber von Neudorf/Parndorf Juniors den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Mit der knappen Führung von SC Freistadt Rust pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Bastian Thalhammer war zur Stelle und markierte das 1:1 von Neudorf/Parndorf Jrs. (63.). Zum Mann des Spiels avancierte David Stagl, der für SC Rust in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (85.). Am Ende verbuchte SC Freistadt Rust gegen SpG Neudorf/Parndorf Juniors die maximale Punkteausbeute.

SC Rust ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Erfolgsgarant von SC Freistadt Rust ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. SC Freistadt Rust bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Rust acht Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Neudorf/Parndorf Juniors den vierten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft SC Freistadt Rust auf SC Zagersdorf, SpG Neudorf/Parndorf Juniors spielt tags zuvor gegen UFC Podersdorf am See.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 2:1 (1:0)

85 David Stagl 2:1

63 Bastian Thalhammer 1:1

18 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.