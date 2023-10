ASV Zurndorf bezwingt Wallern in einem umkämpften Samstagsmatch

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:48

ASV Raiffeisenbank Zurndorf kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen USC Wallern. ASV Zurndorf hat mit dem Sieg über Wallern einen Coup gelandet und sich an Spieltag 10 knapp durchgesetzt.

Zwei Traumtore für den Heimsieg

Zurndorf ging durch Mario Unger in der 27. Minute in Führung, als dieser einen Freistoß in den Maschen unterbrachte. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging ASV Raiffeisenbank Zurndorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Ralf Weber schoss die Kugel zum 2:0 für ASV Zurndorf über die Linie (73.) - ein wunderbarer Flugkopfball. Kurz vor Ultimo war noch Dominik Janisch zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von USC Wallern verantwortlich (88.). Am Schluss siegte Zurndorf gegen den Gast.

ASV Raiffeisenbank Zurndorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die elfte Position vorgerückt. In dieser Saison sammelte Zurndorf bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Bei Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). USC Wallern führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Wallern baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt ASV Raiffeisenbank Zurndorf bei Mönchhof an, während USC Wallern zwei Tage zuvor UFC Oggau empfängt.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – USC Wallern, 2:1 (1:0)

88 Dominik Janisch 2:1

73 Ralf Weber 2:0

27 Mario Unger 1:0

