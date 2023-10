Nickelsdorf dreht verrückte Partie bei Sankt Andrä

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:50

Nickelsdorf bewies Comeback-Qualitäten und erreichte einen 3:2-Erfolg bei FC VEGANIS Sankt Andrä. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Trendwende nach dem Seitenwechsel

Vor 120 Zuschauern markierte Lukas Mihalik das 1:0 (2.), nachdem er einen Flachpass von der Flügelseite empfangen hatte. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Maximilian Pfeffer einen weiteren Treffer für FC Sankt Andrä via prächtigen Distanzschuss. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Sankt Andrä musste den Treffer von Andrej Semjan zum 1:2 hinnehmen (48.). In der 63. Minute gelang Nickelsdorf, was zur Pause in weiter Ferne war: der verdiente Ausgleichstreffer durch Akos Varga. FC VEGANIS Sankt Andrä kam nicht mehr ins Spiel zurück, Robert Kovacs brachte Nickelsdorf sogar in Führung (86.). Lukas Mihalik von den Hausherren sah dann in der Nachspielzeit binnen weniger Augenblicke zwei Mal Gelb. FC Sankt Andrä ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Nickelsdorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bei Sankt Andrä präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Trotz der Niederlage fiel FC VEGANIS Sankt Andrä in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC VEGANIS Sankt Andrä.

Die drei Punkte brachten für Nickelsdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Nickelsdorf nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Nickelsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für FC Sankt Andrä ist NSC Juniors (Samstag, 18:00 Uhr). Nickelsdorf misst sich am selben Tag mit SC Freistadt Rust (16:00 Uhr).

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – Nickelsdorf, 2:3 (2:0)

86 Robert Kovacs 2:3

63 Akos Varga 2:2

48 Andrej Semjan 2:1

44 Maximilian Pfeffer 2:0

2 Lukas Mihalik 1:0

