Tabellenführung ausgebaut: Rust feiert einen 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Zagersdorf!

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:16

Tabellenführer SC Rust trotze der dünnen Personaldecke und setzte sich am 10. Spieltag der 1. Klasse Nord dank eines 3:1-Heimerfolges gegen den SC Zagersdorf schlussendlich mühelos durch. Der Titelaspirant behält daraufhin seine weiße Weste und ist saisonübergreifend seit 13 Ligaduellen ungeschlagen. Der Spitzenreiter ging nur wenige Sekunden nach dem Anstoß in Führung. Zagersdorf gelang der überraschende Ausgleich, doch Christiano Grigorio Barboso Filho entschied das Duell per Doppelpack zugunsten der Gastgeber. Die Zagersdorfer gingen indes auch im fünften Saisonauswärtsspiel als Verlierer vom Feld.

Fulminante Anfangsphase des Spitzenreiters

Die tabellarischen Vorzeichen konnten vor dem Anstoß kaum klarer sein. Dennoch sorgten zahlreichen Personalsorgen beim Sportclub Rust für Sorgenfalten. Die Anfangsphase ließ allerdings die Hoffnungen auf einen Sensationscoup des Tabellenletzten Zagersdorf rasch verstummen. Oliver Fandel brachte Rust bereits nach wenigen Augenblicken in Führung (1.). Der Offensivspieler markierte dank des Führungstreffers seinen zweiten Saisontreffer. Rust dominierte das Spielgeschehen im weiteren Verlauf, verbuchte allerdings lediglich überschaubare offensive Bemühungen. Zagersdorf befreite sich zunehmend aus der Umklammerung und wurde mit dem Ausgleich belohnt. Fabian Schmal gelang der vielumjubelte 1:1-Ausgleichstreffer (23).

Die Heimischen ließen sich von dem Gegentreffer hingegen nicht beirren und erhöhten den Druck auf die Defensive der Zagersdorfer. Torjäger Christiano Grigorio Barboso Filho netzte vor dem Kabinengang zur 2:1-Führung der Gastgeber ein (37.).

Rust verwaltet den Heimerfolg

Rust kam nach der Halbzeitpause aktiver aus der Kabine und erhöhte die offensive Schlagzahl. Der Spitzenreiter diktierte auch weiterhin das Spielgeschehen und kreierte Torgelegenheiten. Christiano Grigorio Barboso Filho nutze kurz vor seiner Auswechslung die Dominanz aus und erzielte den vorentscheidenden Treffer zur 3:1-Führung (51. min).

Der Stürmer überzeugte dank des Doppelpacks erneut und führt die Torschützenliste nun mit 13 Treffern an. Rust brachte den Heimsieg im Verlauf der zweiten Hälfte über die Zeit und baute die Tabellenführung nach der 2:3-Niederlage des Verfolgers Sankt Andrä auf sieben Punkte aus. Aufsteiger Zagersdorf steht vor den folgenden beiden Heimspielen gegen Neudorf und

Nickelsdorf unter starkem Zugzwang.

Stimme zum Spiel

Özgür Nurlu (Trainer SC Rust):

„Wir haben heute nicht gut gespielt. Das war die schlechteste Leistung in der Saison. Die vielen Verletzungen haben uns natürlich nicht geholfen. Ich freue mich dennoch über die drei Punkte. Der Sieg ist das Wichtigste.“



Der Beste: Christiano Grigorio Barbosa Filho (ST)

