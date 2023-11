Sankt Andrä siegt gegen Hornstein verdient und souverän zugleich

Details Samstag, 04. November 2023 20:10

Mit 0:3 verlor ASV COLDAMARIS Hornstein am vergangenen Samstag deutlich gegen FC VEGANIS Sankt Andrä. FC Sankt Andrä ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen ASV Hornstein einen klaren Erfolg. Der Sieg ging an Spieltag 12 vollends in Ordnung und entsprach dem Gebotenen.

Ungefährderter Heimsieg

Die Führung von Sankt Andrä stellte Marek Sovcik sicher. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern zum 1:0, indem er einen Stanglpass in den Machen unterbrachte (5.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Sovcik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.), traf neuerlich nach einem wuchtigen Flachpass ins Zentrum. Lukas Macho vollendete zum dritten Tagestreffer in der 90. Spielminute - der Nachschuss saß. Ein starker Auftritt ermöglichte FC VEGANIS Sankt Andrä am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hornstein.

Nachdem FC Sankt Andrä hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist das Heimteam weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Angriffsreihe von Sankt Andrä lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC VEGANIS Sankt Andrä.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt ASV COLDAMARIS Hornstein den fünften Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt FC Sankt Andrä bei USC Wallern an, während ASV Hornstein einen Tag zuvor SC Freistadt Rust empfängt.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – ASV COLDAMARIS Hornstein, 3:0 (1:0)

90 Lukas Macho 3:0

61 Marek Sovcik 2:0

5 Marek Sovcik 1:0

