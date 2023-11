Hornstein düpiert Herbstmeister Rust

Details Samstag, 11. November 2023 20:14

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: SC Freistadt Rust patzte bei ASV COLDAMARIS Hornstein überraschend deutlich mit 1:6. Mit breiter Brust war SC Freistadt Rust zum Duell mit ASV Hornstein angetreten – der Spielverlauf ließ bei SC Rust jedoch Ernüchterung zurück.

Klare Sache für den Underdog

Mario Sara brachte Hornstein in der neunten Minute nach vorn. Christiano Grigorio Barbosa Filho versenkte den Ball in der 23. Minute im Netz des Heimteams. Vor dem Seitenwechsel sorgte Raul Zoltan Hajdinger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SC Rust. ASV COLDAMARIS Hornstein nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Patrick Niklas mit den Treffern (49./51./61.) zum 5:1 für ASV Hornstein. Eigentlich war SC Freistadt Rust schon geschlagen, als Manuel Lux das Leder zum 1:6 über die Linie beförderte (68.). In der 69. Minute erhielt Martin Reich die Gelb-Rote Karte, sodass Hornstein fortan in Unterzahl agieren musste. Letztlich kam ASV COLDAMARIS Hornstein gegen SC Rust zu einem verdienten 6:1-Sieg.

ASV Hornstein schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die Saisonbilanz von Hornstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte ASV COLDAMARIS Hornstein lediglich vier Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief ASV Hornstein konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den ersten Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich SC Rust bisher geschlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt ASV COLDAMARIS Hornstein dann im nächsten Spiel SC Zagersdorf, während SC Rust am gleichen Tag bei USC Wallern antritt.

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – SC Freistadt Rust, 6:1 (2:1)

68 Manuel Lux 6:1

61 Patrick Niklas 5:1

51 Patrick Niklas 4:1

49 Patrick Niklas 3:1

42 Raul Zoltan Hajdinger 2:1

23 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:1

9 Mario Sara 1:0

