UFC Podersdorf a. S. bezwingt ASV Hornstein mit spätem Doppelschlag

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:43

Durch ein 2:0 holte sich Podersdorf in der Partie gegen ASV Hornstein drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich UFC Podersdorf am See die Nase vorn. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

In der Schlussphase geht es heiß her

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Benjamin Nagy brach für UFC Podersdorf a. S. den Bann und markierte in der 84. Minute die Führung. Daniel Schillinger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Gastgeber her (90.). Raul Zoltan Hajdinger von Hornstein sah dann auch noch die Rote Karte (90.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Podersdorf schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

In den letzten fünf Partien rief Podersdorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

ASV COLDAMARIS Hornstein führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat UFC Podersdorf am See derzeit auf dem Konto. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat ASV Hornstein momentan auf dem Konto.

Am kommenden Mittwoch tritt UFC Podersdorf a. S. bei USC Wallern an, während Hornstein drei Tage später SC Frauenkirchen empfängt.

1. Klasse Nord: UFC Podersdorf am See – ASV COLDAMARIS Hornstein, 2:0 (0:0)

90 Daniel Schillinger 2:0

84 Benjamin Nagy 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.