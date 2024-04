Tabellenführer SC Rust gewinnt bei Apetlon deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 19:48

SC Freistadt Rust kam gegen Apetlon zu einem klaren 4:0-Erfolg. SC Rust setzte sich standesgemäß gegen Apetlon durch. Bereits das Hinspiel hatte SC Freistadt Rust für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Klare Sache für den Gast

Christiano Grigorio Barbosa Filho brachte Apetlon in der 23. Minute ins Hintertreffen. In der 26. Minute brachte Oliver Fandel das Netz für SC Rust zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Thorsten Lang schien die Partie bereits in der 56. Minute mit SC Freistadt Rust einen sicheren Sieger zu haben. In der Nachspielzeit lenkte Christopher Rabi dann das Leder ins eigene Tor (92.). Am Schluss gewann SC Rust gegen Apetlon.

Apetlon muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Apetlon musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Bei SC Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (57). Den Gästen ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Apetlon verbuchte man bereits den 14. Saisonsieg. SC Freistadt Rust ist seit drei Spielen unbezwungen.

Apetlon stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) bei SC Zagersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Rust FC VEGANIS Sankt Andrä.

1. Klasse Nord: Apetlon – SC Freistadt Rust, 0:4 (0:2)

92 Eigentor durch Christopher Rabi 0:4

56 Thorsten Lang 0:3

26 Oliver Fandel 0:2

23 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.