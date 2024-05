Tabellenführer SC Rust gewinnt Topspiel gegen FC Sankt Andrä

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 21. Runde konnte der SC Freistadt Rust einen wichtigen Sieg gegen den FC VEGANIS Sankt Andrä verbuchen. Mit einem Endstand von 3:1 festigte der SC Rust seine Position an der Spitze der Tabelle und vergrößerte den Abstand zu seinem direkten Verfolger, dem FC Sankt Andrä, auf sieben Punkte. Das Spiel, das nach einer Schweigeminute für eine verstorbene Legende des SC Rust begann, hielt, was es versprach: Spannung, Kampfgeist und entscheidende Momente, die das Spielgeschehen prägten.

Ein starker Auftakt für den SC Rust

Die Begegnung begann nach einer kurzen Verzögerung voller Energie. Der SC Rust zeigte früh im Spiel seine Ambitionen, als Bence Orszagh in der 27. Minute nach einem Eckball den Führungstreffer erzielte. Diese frühe Führung gab dem Heimteam sichtlich Auftrieb. Christiano Grigorio Barbosa Filho baute die Führung in der 34. Minute mit einem spektakulären Weitschuss zum 2:0 aus. Der FC Sankt Andrä ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte unermüdlich um den Anschluss. Vor allem in der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck, was in der 62. Minute durch ein Tor von Filip Janovsky belohnt wurde, der den Spielstand auf 2:1 verkürzte.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Trotz des Anschlusstreffers und mehrerer guter Chancen für den FC Sankt Andrä, darunter eine Doppelchance von Alessio und ein Kopfball von Marek Sovcik, der nur die Latte traf, bewahrte der SC Rust Ruhe und Kontrolle über das Spiel. In der 70. Minute erzielte Nedo Maksimovic das entscheidende Tor zum 3:1, was dem SC Rust nicht nur die Führung, sondern auch den Sieg sicherte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen des FC Sankt Andrä, den Spielstand zu ändern, doch der SC Rust verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu.

