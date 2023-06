Meister Tobaj weist zum Saison-Finish auch Neuhaus zurecht

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:03

Neuhaus am Klausenbach verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:4 gegen den Meister ASV Gemeinde Tobaj. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. ASV Tobaj löste die Pflichtaufgabe mit Bravour und siegte auch an diesem 26. Spieltag. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte ASV Gemeinde Tobaj gegen Neuhaus/Klausenb. mit 1:0 die Nase vorn.

Souveräner "Dreier" für Tobaj

Ein Doppelpack brachte ASV Tobaj in eine komfortable Position: Lukas Spirk war gleich zweimal zur Stelle (19./23.) und kam nach tollen Vorarbeiten zu seinem nunmehr 40. Saisontreffer! Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Ligaprimus in die Kabine. Neuhaus/Klaus. meldete sich mit dem Anschluss zurück. Es war die 56. Spielminute, als Tobias Weber vor 236 Zuschauern zur Stelle war. Für das dritte Tor von ASV Gemeinde Tobaj war Zoran Lukavecki verantwortlich, der in der 61. Minute das 3:1 besorgte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Luka Dragovic, als er das 4:1 für das Heimteam sicherstellte (65.). Letztlich fuhr ASV Tobaj einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Final facts...

Nach dem letzten Spiel der Saison kann ASV Gemeinde Tobaj die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Süd feiern. Offensiv reichte in diesem Fußballjahr niemand ASV Tobaj das Wasser. Auch im letzten Match stellte ASV Gemeinde Tobaj Treffsicherheit unter Beweis. In der Summe aller Saisonspiele kommt man auf 91 erzielte Tore. Das Heim-Team beendet die Spielzeit ohne eine einzige Niederlage. Ganze sieben Siege in Folge sammelte ASV Tobaj zum Saisonabschluss.

Neuhaus am Klausenbach holte aus 26 Spielen 36 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz fünf. Zehn Siege und sechs Remis stehen zehn Pleiten gegenüber.

1. Klasse Süd: ASV Gemeinde Tobaj – Neuhaus am Klausenbach, 4:1 (2:0)

65 Luka Dragovic 4:1

61 Zoran Lukavecki 3:1

56 Tobias Weber 2:1

23 Lukas Spirk 2:0

19 Lukas Spirk 1:0

