Kantersieg für Deutsch Kaltenbrunn über Buchschachen am letzten Spieltag

Details Samstag, 10. Juni 2023 23:06

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SC Buchschachen am Samstagnachmittag an Spieltag 26. Deutsch Kaltenbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Buchschachen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Klarer Heimsieg für Deutsch Kaltenbrunn

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn bereits in Front. Peter Kollar markierte in der fünften Minute die Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrik Preiner (10.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Bastian Gashi in der 23. Minute, er verkürzte aus Sicht der Gäste. Deutsch Kaltenbrunn hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn erzielte in der 53. Minute das 3:1 durch Jürgen Hütter. Mit dem 4:1, abermals durch Jürgen Hütter, schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Kollar gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Deutsch Kaltenbrunn (84.). Am Ende kam Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gegen SC Buchschachen zu einem verdienten Sieg.

Zahlen & Fakten

Die Anfälligkeit seiner Defensive war für Deutsch Kaltenbrunn in dieser Saison das zentrale Problem. 76 Gegentreffer musste Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn insgesamt hinnehmen – so viel wie kein anderes Team in der Liga. Nach allen 26 Spielen findet sich Deutsch Kaltenbrunn in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse Süd vorbereiten. Zum Saisonabschluss weist man sieben Siege vor, denen sechs Remis und 13 Niederlagen gegenüberstehen.

Nach allen 26 Spielen steht Buchschachen auf dem letzten Tabellenplatz. Im Angriff der Gäste wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 29 erzielten Treffer dokumentieren. Buchschachen sammelte im Saisonverlauf vier Siege, vier Remis und 18 Niederlagen.

1. Klasse Süd: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SC Buchschachen, 5:1 (2:1)

84 Peter Kollar 5:1

60 Juergen Huetter 4:1

53 Juergen Huetter 3:1

23 Bastian Gashi 2:1

10 Patrik Preiner 2:0

5 Peter Kollar 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei