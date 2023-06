In Überzahl schickt Unterschützen Kemeten auf die Bretter - Kantersieg am letzten Spieltag

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:16

Mit 1:4 verlor Kemeten am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel deutlich gegen SK Unterschützen. Während die Hausherren damit auf Rang drei verweilen, beschließen die Gäste die Spielzeit auf Platz sechs. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Nach dem Seitenwechsel geigt der Hausherr auf

Niklas Geschray nutzte die Chance für SK Unterschützen und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Unterschützen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Unparteiische schickte Dominik Kiss von Kemeten mit Rot zum Duschen (50.). Ivan Crnov versenkte die Kugel vom Punkt zum 2:0 für SK Unterschützen (51.). Lukas Pieler beförderte das Leder zum 1:2 von Kemeten in die Maschen (53.) - damit wurden kurzzeitig Hoffnungen auf ein Comeback in Unterzahl wach. Für das 3:1 von Unterschützen zeichnete Marco Helmig verantwortlich (75.). Adam Gyula Vittman gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SK Unterschützen (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Heim-Team am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kemeten.

Final facts...

SK Unterschützen bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Unterschützen stellte in dieser Saison die beste Hintermannschaft der 1. Klasse Süd und kassierte lediglich 23 Gegentreffer. Niederlagen hatten für SK Unterschützen im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging Unterschützen punktlos vom Feld. 18-mal holte man die volle Zählerausbeute, dreimal spielte man unentschieden. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte Unterschützen nochmal groß auf und gewann die letzten sechs Spiele.

Kemeten schließt das Fußballjahr auf Rang sechs ab. Die Bilanz: Elf Siege und drei Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – Kemeten, 4:1 (1:0)

85 Adam Gyula Vittman 4:1

75 Marco Helmig 3:1

53 Lukas Pieler 2:1

51 Ivan Crnov 2:0

23 Niklas Geschray 1:0

