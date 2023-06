Loipersdorf-Kitzladen feiert zum Saison-Kehraus 4:2-Heimerfolg über Oberdorf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:19

Loipersdorf-Kitzl. gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte am Samstagnachmittag im Zuge der 26. Runde in der 1. Klasse Süd mit 4:2 gegen Oberdorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Loipersdorf-Kitzl wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war 3:1 für die Gastgeber ausgegangen.

Hoher Unterhaltungswert am letzten Spieltag

Nach einer ausgeglichenen, unterhaltsamen Auftaktphase mit Chancen hier wie da, stellte Johannes Lackner in Topscorer-Manier den ersten Tagestreffer sicher - 0:1 (17.). Nikola Lovric schockte Oberdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Loipersdorf-Kitzladen (32./41.). Beim ersten Streich passte sein Schuss vom 16er genau ins Eck, wenig später gelang ihm infolg eines Gäste-Lattenkrachers der Führungstreffer. Ein Tor auf Seiten von Loipersdorf-Kitzl. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 54. Minute war Lackner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Neun Minuten später ging Loipersdorf-Kitzl durch den dritten Treffer von Lovric wieder in Führung. Marijo Sandor erhöhte für Loipersdorf-Kitzladen auf 4:2 (67.). Am Schluss fuhr Loipersdorf-Kitzl. gegen Oberdorf auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Zahlen & Fakten

Loipersdorf-Kitzl schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Mit der Offensive von Loipersdorf-Kitzladen musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war man mit 67 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Für Loipersdorf-Kitzl lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 14 Siegen, sechs Remis und nur sechs Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Loipersdorf-Kitzladen zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach allen 26 Spielen findet sich Oberdorf in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse Süd vorbereiten. Acht Siege und fünf Remis brachte Oberdorf zustande. Demgegenüber stehen 13 Niederlagen.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – Oberdorf, 4:2 (2:1)

67 Marijo Sandor 4:2

63 Nikola Lovric 3:2

54 Johannes Lackner 2:2

41 Nikola Lovric 2:1

32 Nikola Lovric 1:1

17 Johannes Lackner 0:1

