Aufsteiger Bad Tatzmannsdorf ringt Oberdorf zum Saisonstart nieder

Bad Tatzmannsdorf kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Oberdorf und feierte damit ein geglücktes Saison-Debüt in der 1. Klasse Süd.

Souveräner Heimsieg

Bad Tatzmannsdorf schoss in der 35. Minute das Tor zum 1:0 durch Ivan Cecura. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Minute 46 bejubelte Bad Tatzmannsdorf das 2:0 - der schon in der 2. Klasse sehr treffsichere Patrick Bürger vollstreckte zu einem mental idealen Zeitpunkt zum 0:2. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Sandro Holpfer von Oberdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (79.). Am Schluss schlug Bad Tatzmannsdorf den Gast mit 2:0.

Am kommenden Samstag trifft Bad Tatzmannsdorf auf ASKÖ Schlaining (17:00 Uhr), Oberdorf reist tags darauf zu ASK Skoda Simon Goberling (16:30 Uhr).

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – Oberdorf, 2:0 (1:0)

46 Patrick Buerger 2:0

35 Ivan Cecura 1:0

