Nach 0:1-Rückstand: Unterschützen überrollt ASK Goberling

Mit 1:5 verlor ASK Skoda Simon Goberling am vergangenen Samstag deutlich gegen SK Unterschützen in der 1. Klasse Süd, obwohl man anfangs für den ersten Tagestreffer gesorgt hatte.

Doppeltes Eigentor als Wegbereiter

Unterschützen geriet in der 15. Minute ins Hintertreffen - Ognjen Bubnjevic stellte auf 0:1. Die Führung hielt allerdings nur sieben Minuten. Ein Eigentor von Bence Nagy brachte den Ausgleich für die Gastgeber (22.). In der 43. Minute fiel der Führungstreffer für SK Unterschützen durch ein weiteres Eigentor - diesmal durch Petar Jazvic. Die Pausenführung von Unterschützen fiel knapp aus. SK Unterschützen führte schließlich das 3:1 herbei (54.) - Emir Garibovic schob ein. Für das 4:1 von Unterschützen sorgte Martin Toth, der in Minute 81 zur Stelle war. Marco Helmig gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Hausherren (84.). Schließlich feierte Unterschützen gegen ASK Goberling am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

SK Unterschützen tritt am Samstag, den 19.08.2023, um 17:00 Uhr, bei ASK Jabing an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Goberling Oberdorf.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – ASK Skoda Simon Goberling, 5:1 (2:1)

84 Marco Helmig 5:1

81 Martin Toth 4:1

54 Emir Garibovic 3:1

43 Eigentor durch Petar Jazvic 2:1

22 Eigentor durch Bence Nagy 1:1

15 Ognjen Bubnjevic 0:1

