Jabing nach Pleite bei Kemeten weiterhin sieglos

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:47

Kemeten setzte sich am Samstag unter dem Deckmantel der 11. Runde in der 1. Klasse Süd standesgemäß gegen Jabing mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Kemeten. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Klarer Heimspiel-Erfolg

Sandro Kizlin brachte den Gastgeber in der 17. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Stjepan Kokot war es, der in der 53. Minute den Ball im Gehäuse von ASK Jabing unterbrachte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Für das 3:0 von Kemeten sorgte Lukas Pieler, der in Minute 67 zur Stelle war. Kizlin besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Kemeten (83.). Am Ende kam Kemeten gegen Jabing zu einem verdienten Sieg.

Im Klassement machte Kemeten einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Mit 26 geschossenen Toren gehört Kemeten offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Kemeten verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Kemeten konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Die Abstiegssorgen von ASK Jabing sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Am kommenden Samstag trifft Kemeten auf Neuhaus am Klausenbach, ASK Jabing spielt am selben Tag gegen SV Heiligenbrunn.

1. Klasse Süd: Kemeten – ASK Jabing, 4:0 (1:0)

83 Sandro Kizlin 4:0

67 Lukas Pieler 3:0

53 Stjepan Kokot 2:0

17 Sandro Kizlin 1:0

