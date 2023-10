Klarer Erfolg für Oberdorf über Deutsch Kaltenbrunn

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:45

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn steckte gegen Oberdorf eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Oberdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Deutsch Kaltenbrunn einen klaren Erfolg. Die Partie ging an Spieltag 11 über die Bühne.

Klarer Gastspielerfolg

Michael Halper markierte die Führung für Oberdorf (13.). In der 22. Minute brachte Stefan Halper den Ball im Netz von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn unter und besorgte früh den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung für den Gast. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Leo Jakopec brachte Oberdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (66.). Letztlich fuhren die Gäste einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Deutsch Kaltenbrunn den zehnten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Oberdorf siegte und sprang auf die Pole Position. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Oberdorf ist die funktionierende Defensive, die erst 13 Gegentreffer hinnehmen musste. Oberdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Oberdorf acht Siege, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen.

Während Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn am kommenden Samstag Bad Tatzmannsdorf empfängt, bekommt es Oberdorf am selben Tag mit SK Unterschützen zu tun.

1. Klasse Süd: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – Oberdorf, 0:3 (0:2)

66 Leo Jakopec 0:3

22 Stefan Halper 0:2

13 Michael Halper 0:1

