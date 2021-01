Corona und kein Ende in Sicht: Interview mit Harald Marczinyas, Obmann ASV Steinbrunn

Details Donnerstag, 21. Januar 2021 07:56

Auch wenn Corona derzeit den Sport fest im Griff hat, muss es irgendwann ja weitergehen. Mit der Lockdown-Verlängerung sind wieder kleine Hoffnungen zerschlagen worden. Was im Trubel der Wintersport-Events untergeht: Amateur- und Jugendsport stehen nach wie vor still. Die Veranstalter von regionalen Ligen und Meisterschaften werden im Unklaren gelassen, Kinder dürfen seit Monaten nicht trainieren. Der Breitensport (ausgenommen die heilige Kuh Alpinski) wurde beim Aufmarsch der Minister nicht einmal vom ressortzuständigen Vizekanzler Werner Kogler erwähnt - deutlicher kann man den Status des für die Gesundheit so wichtigen Freizeitsports in Österreich nicht demonstrieren. Wahrscheinlich scheint nun aber, dass die begonnene Meisterschaftsrunde Corona- bedingt wohl kaum regulär beendet werden kann. Frühestens Ende April dürfte eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs realistisch sein. Schließlich braucht es auch einen gewissen Vorlauf an Trainings, um die Gesundheit der Aktiven nicht zu gefährden.

Ligaportal befragte die verantwortlichen Vereins- Funktionäre aller Ligen und Klassen im Burgenland, wie sie die momentane Situation sehen: Heute steht Harald Marczinyas, Obmann ASV Steinbrunn, Rede und Antwort

Ligaportal: Wie war man mit dem sportlichen Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Marczinyas: „Durchwachsen, denn mit dieser Mannschaft wäre mehr möglich gewesen“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein, wie geht man mit der Ungewissheit um, ob und wann wieder gespielt werden kann.

Marczinyas: „Es gibt schon Stimmern, die verlauten lassen, dass es Mitte April losgehen soll. Die Stimmung ist einigermaßen gut, weil sich mit unserer Umstrukturierung für uns neue Aspekte eröffnen und darum sind wir schon neugierig, wie das werden wird.“

Ligaportal: Die Regierung hat in einer Pressekonferenz verkündet, der Lockdown ist ein Marathon mit den letzten 10 Kilometer vor „normalem Sommer“, glauben sie daran?

Marczinyas: „Ich glaube daran, denn die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Ligaportal: Fußball- Meisterschaft mit der Auflage, die Zuschauer müssen FFP2 Mundschutz tragen.

Marczinyas: „Wir haben die normalen Masken schon im letzten Jahr bei der Sitzplatzzuweisung getragen, es ist zu rechnen, dass mit dem Tragen der FFP2 weniger Zuschauer kommen werden.“

Ligaportal: Hat man im Herbst Corona-bedingt mit deutlich weniger Zuschauern das Auslangen finden müssen, daraus resultierend kam es auch zu Umsatzeinbußen. Haben die Spieler auf Gehälter verzichtet?

Marczinyas: „Dazu möchte ich sagen, dass der Beginn der Meisterschaft im August einen Hype ausgelöst hat und wesentlich mehr Zuschauer gekommen sind als die Jahre zuvor, natürlich wurde auch bei den Gagen der Spieler gespart, was aber einsichtig aufgenommen wurde.“

Ligaportal: Hat Ihr Verein bereits Unterstützungszahlungen vom Staat erhalten?

Marczinyas: „Ja, die erste Tranche ist gekommen, ich warte jetzt nur noch auf das 4. Quartal und den neuen Auflagen für das 21er Jahr.“

Ligaportal: Rechnet man im Winter mit Transferbewegungen?

Marczinyas: „Ja, wir haben uns von den Slowaken getrennt, dann ist uns der Trainer abhandengekommen, und mit der Erstellung des neuen Kaders waren wir immer ein Schritt voraus, haben vor der Transferzeit den Kader finalisiert und in trockene Tücher gebracht.“

Ligaportal: Denken Sie, dass – anders als im Frühjahr 2020 – im Frühjahr 2021 gespielt werden kann, also ab März oder April?

Marczinyas; „Aus guter Quelle habe ich erfahren, dass es im April weitergehen soll, defacto glaube ich, dass wir die restlichen Partien vom Herbst zu Ende spielen werden, ob der Cup weitergespielt wird, kann ich nicht sagen. Am besten wäre es dann, in Ruhe in die Sommerpause zu gehen und mit neuem Elan die Herbstmeisterschaft starten.“

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Verein für die Zukunft alles Gute.