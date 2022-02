Der ASK Raiding will im Aufstiegskampf mitmischen

Details Donnerstag, 17. Februar 2022 08:33

Der ASK Raiding hat sich in der Herbstmeisterschaft der 2. Klasse Mitte als erster Verfolger von SV Mattersburg 2000 entpuppt, man hat zwölf Siege auf dem Konto, und es ist eine erhebliche Steigerung gegenüber der letzten Abbruchsaison 2020/21. Diese Platzierung ist den treffsicheren Spielern Richard Nemeth, Richard Köbanyai und Benjamin Posch zu verdanken, die 66 % der Raidinger Treffer erzielt haben. Auf jeden Fall können sich die Fans auf ein spannendes Play-off um den Aufstieg in die 1. Klasse Mitte freuen. Ligaportal sprach mit Trainer Anton Drabeck, welche Erkenntnisse er aus dem Abschneiden seiner Mannschaft in der Herbstsaison hatte und welche Erwartungen er für das Frühjahr hat:

Ligaportal: Wie erlebten Sie die spannende Herbstmeisterschaft? Ihr seid zu Beginn der Saison an der Tabellenspitze gewesen und dann ein wenig nachgelassen. Haben sie damit gerechnet, dass Mattersburg mit der zusammengewürfelten Mannschaft die Tabellenspitze einnimmt?

Drabeck: „Ja, damit habe ich gerechnet, die haben doch einige erfahrene Spieler an Bord geholt, aber wir sind an der zweiten Stelle und das haben wir uns verdient. Für die Play-off-Runde werden die Karten neu gemischt, jede Mannschaft hat die Möglichkeit, 30 Punkte zu ergattern, das wird ganz spannend werden. Meiner Meinung nach werden Mattersburg, Sieggraben, Antau und wir um den Aufstieg in die 1. Klasse Mitte kämpfen.“

Ligaportal: Ihr habt zwei Zugänge in der Transferzeit zu verzeichnen, sind es echte Verstärkungen? Reicht das vorhandene Spielermaterial aus, um den Aufstieg in die 1. Klasse Süd zu schaffen?

Drabeck: „Jürgen Drabeck, mein Neffe kommt nach einer zweijährigen Pause zum ASK, der benötigt noch viele Trainingseinheiten, um in die Kampfmannschaft zu kommen, der zweite Zugang ist Ali Hassan, ein Asylsuchender aus Somalia, der ist für die U-23 vorgesehen. Der Kader ist stark genug, um im Aufstiegskampf mitzumischen, vorausgesetzt, wir haben nicht viele verletzte Spieler zu beklagen.“

Ligaportal: Wie ist der Fitnesszustand der Mannschaft nach der Winterpause, wie bewerten die Vorbereitungsspiele?

Drabeck: „Der Fitnesszustand meiner Burschen aus Raiding war optimal, beim ersten Training hat man gesehen, dass sie in der Winterpause viel gemacht haben. Gegen Kroatisch Geresdorf haben wir unser bestes Spiel in der Vorbereitung gezeigt, das Spiel gegen Kroatisch Minihof hat gezeigt, dass noch Luft nach oben ist.“

Ligaportal: Sind alle Spieler bereits geimpft?

Drabeck: „Ja, alle Spieler sind geimpft.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr?

Drabeck: „Wir möchten in unserem ersten Meisterschaftsspiel im Frühjahr am nächsten Sonntag gegen Unterpullendorf gleich drei Punkte einfahren und weiter oben dranbleiben. Alles Weitere wird sich dann im Play-off ergeben.“