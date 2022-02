SV Mattersburg 2020: Wie ein Phönix aus der Asche

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 11:47

Wie ein Phönix aus der Asche ist der aus bunt zusammengewürfelten Spielern entstandene Sportverein Mattersburg 2020 in der 2. Klasse Mitte aufgetaucht. Es gab einige bekannte Spieler, welche zum MSV abgewandert sind, dazu die talentierten Nachwuchsspieler, ein guter Trainer und schon steht man an der Tabellenspitze mit 44 Punkten und einem sagenhaften Torverhältnis von 64:2. Die Säulen für diesen Erfolg sind zweifelsohne Torhüter Michael Stöger, und die Torschützen Philip Knotzer 16, Lukas Grimmer 13, Erion Berdynaj 10, haben zusammen 60 % der MSV Treffer erzielt. Ligaportal sprach mit Erfolgstrainer Marko Amminger, ob er diesen glanzvollen Einstieg in die Meisterschaftsrunde erwartet hat und welche Erwartungen er für die Frühjahrssaison hat.

Ligaportal: Wer war in der Zusammenstellung der Mannschaft involviert? Wie es so aussieht, hat man eine perfekte Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gefunden?

Amminger: „Das hat die sportliche Leitung gemacht, das sind Richard Vogler, Hannes Reisner und ich, wir haben die Mannschaft zusammengestellt. Unsere Philosophie war, Mattersburger Spieler oder welche einen Bezug zu Mattersburg haben, für das Team zu lukrieren. Es ist uns gelungen, aus einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen hungrigen Talenten eine gute Mannschaft zu formen, was der momentane Erfolg auch aufzeigt. Ich möchte keinen einzelnen Spieler hervorheben, die gesamte Mannschaft hat das erreicht.“

Ligaportal: Sie haben einige verletzte Defensivspieler zu beklagen, konnte man bis zum Transferschluss noch Spieler verpflichten?

Amminger: „Durch den Ausfall der verletzten Spieler mussten wir auf dem Transfermarkt tätig werden. Folgende Spieler haben wir verpflichtet: Christian Dragan (MSV-Nachwuchs), Lukas Kaiser (AKA U18) Ferhan Sakallioglu (Wr. Neustadt Amateure).“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Fitnesszustand der Mannschaft aus, habe alle Spieler im Winter genug für ihre Kondition getan?

Amminger: „Die haben von mir ein Trainingsprogramm bekommen und ich gehe davon aus, dass alle Spieler es gemacht haben, zwar nicht alle zu 100 %, aber es passt.“

Ligaportal: Bei den ersten Testspielen seid ihr anscheinend noch nicht so gut in die Gänge gekommen, welche Erkenntnisse ziehen sie daraus?

Amminger: „Wir müssen die Spiele gut analysieren und daraus lernen. Auf jeden Fall waren die Spiele lehrreich und für unsere Weiterentwicklung gut.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für das Frühjahr?

Amminger: „Wir wollen unser gemeinsames Ziel, den Aufstieg in die 1. Klasse Süd schaffen und die jungen Talente sollen sich weiterentwickeln. Wir haben eine gute Ausgangslage für das Play-off, aber noch ist nichts erreicht. Bis zum Aufstieg wartet noch ein hartes Stück Arbeit auf uns.“