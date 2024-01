SV Antau und seine "Frühjahrs-Mission": Zwei "Heimkehrer" zurück im "Rupa Stadion"

2. Klasse Mitte

Details Dienstag, 23. Jänner 2024 07:17

Vor wenigen Wochen wurde in einem ausführlichen Interview mit SV Antau-Coach Peter Strodl über allerhand "philosophiert", seither haben sich in den Reihen des Rangzweiten der 2. Klasse Mitte die ersten Kader-Änderungen ergeben... Unter anderem kommen zwei "verlorene Söhne" retour in die Heimstätte namens "Rupa Stadion" und eifern dem Rückrundenstart sowie der "Mission Aufstieg" entgegen.

Top-Talent macht Sprung in die Burgenlandliga

Mit Leon Zsuganits verzeichnet man beim aktuell Tabellenzweiten den bis dato einzigen Abgang. Den 19-jährigen, quirligen Aktivposten verschlägt es nach zweieinhalb Jahren in die Burgenlandliga, um dort beim SC Bad Sauerbrunn Fuß zu fassen.

Zwei "Heimkehrer" sowie ein weiterer Neuzugang

Neben Andreas Gruber, mündet der Weg des 32-Jährigen ebenfalls zum SV Antau, vermeldet der mit Aufstiegsambitionen in die Rückrunde gehende Klub aus der 2. Klasse auch zwei "Rückkehrer", respektive "unkonventionelle Transfers": Gabriel Michael kehrt nach einem Jahr, welches er abseits des grünen Rasens verbracht hat, retour auf das Spielfeld.

Ebenfalls zurück kommt Stefan Hahnekamp, der nach einem kurzen Engagement bei St. Georgen in seiner Heimat die Fußballschuhe fortan wieder in Antau schnürt.

Winter-Fahrplan für geglückten Frühjahrsstart

Indes sind die Vorbereitungen für die bald anstehenden Härtetests in der Liga (Start mit Auswärtsspiel bei SC Unterrabnitz) bereits angelaufen, wird schon im Zuge der geplanten Probe-Galopps geschwitzt. Das erste Aufbauspiel gegen den UFC Oggau aus der 1. Klasse Nord ging mit 1:5 verloren. Nachfolgend: die weiteren Testspiele.

Fotocredit: SV Antau 1930 Facebook