Das Transfer-Karussell dreht sich beim ASK Stoob

Mittwoch, 24. Jänner 2024 14:08

Gleich mehrere Transfernews gibt es vom aktuell Tabellensiebten der 2. Klasse Mitte, dem ASK Stoob zu vermelden, nachdem man sich bereits Mitte Novemeber des Vorjahres infolge der Herbstsaison von Trainer Bejamin Gugcso getrennt hatte. Zwei Abgänge, ein Karrierende sowie zwei Neuzugänge stehen bereits fest.

Drei Spieler "von Bord", zwei kommen "an Bord"

Als Abgang steht zunächst einmal der ungarische Mittelfeld-Routinier Renato Biro fest, der nach 23 Spielen und einem erzielten Treffer eine neue Herauforderung sucht. Ebenfalls geht man mit Szilard Agoston, der in 32 Einsätzen für zwei Tore sorgte, nach anderthalb Jahren getrennte Wege. Obendrein beendet die Nummer 7, Anton Schrödl, seine langjährige Karriere bei Stoob - zwölf Jahre ging man gemeinsam durch "dick und dünn".

Indes vermeldet man mit Balint Szabo die Rückkehr eines ehemaligen Leistungsträgers, der bereits zwischen 2020 und 2022 für den ASK Stoob auflief und in der Defensive für Stabilität sorgen soll. Er kommt vom SV Steinberg aus der II. Liga Mitte. Von dort kommt auch Detre Horvath, der in der Schaltzentrale im Mittelfeld auflaufen wird.