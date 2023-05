Dem Tabellenführer weiter auf den Fersen: Unterpullendorf bezwingt Wiesen

Details Montag, 01. Mai 2023 08:30

Am Sonntagnachmittag standen einander der SC Unterpullendorf und der SC Wiesen im Rahmen der 17. Runde in der 2. Klasse Mitte gegenüber. Dabei waren die Hausherren als Favorit ins Match gegangen und bleiben nach dem klaren 5:0-Heimsieg Spitzenreiter Hirm weiter auf den Fersen. Im Hinspiel wurde Wiesen mit 0:4 abgeschossen.

Frohes Bestschießen nach ausgeglichener Anfangsphase

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen ohne große Möglichkeiten auf beiden Seiten. In Minute 34 traf SC Unterpullendorf zum ersten Mal ins Schwarze - David Földvarszki stellte nach einem feinen Assist auf 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Balazs Vidak das 2:0 nach (40.) - zu einem mental wertvollen Zeitpunkt hatten die Heimischen also einen Zwei-Tore-Vorsprung inne. Mit der Führung für Unterpullendorf ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Unterpullendorf, als man das 3:0 besorgte (76.), schnürte dabei David Földvarszki sehenswert seinen Doppelpack. Der vierte Streich von SC Unterpullendorf war Hajrudin Karasalihovic vorbehalten (83.), welcher nach Fellinger-Vorlage einschob. Auch in der Nachspielzeit kannte Unterpullendorf keine Gnade. Balint Komoroczi markierte den fünften Treffer (92.) aus einem Elfmeter. Am Ende kam das favorisierte Heim-Team gegen SC Wiesen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

Durch den ungefährdeten Sieg gegen Wiesen festigte Unterpullendorf den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 46 Treffern stellt SC Unterpullendorf den besten Angriff der 2. Klasse Mitte. Unterpullendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Die letzten Resultate der Hausherren konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

SC Wiesen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege und vier Remis stehen aktuell zehn Niederlagen gegenüber. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SC Wiesen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am nächsten Samstag reist SC Unterpullendorf zu ASK Hirm, zeitgleich empfängt Wiesen SC Unterrabnitz.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – SC Wiesen, 5:0 (2:0)

92 Balint Komoroczi 5:0

83 Hajrudin Karasalihovic 4:0

76 David Foeldvarszki 3:0

40 Balazs Vidak 2:0

34 David Foeldvarszki 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei