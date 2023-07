Nach erfolgreichem "Trainer-Tapetenwechsel" lechzt der FC Großhöflein neuerlich nach den "Top fünf"

Details Montag, 03. Juli 2023 18:54

"Mit dem Ende naht der Anfang" - so die Devise der unlängst abgelaufenen Spielzeit 2022/23 und der nun folgenden Saison 2023/24, "rackert" man allerorts an den Schauplätzen der 2. Klasse Nord bereits wieder an den sportlichen Vorbereitungen für das kommende Fußball-Jahr. Selbiges gilt auch für den FC Großhöflein, bei dem dieser Tage sowohl in puncto sportlicher Belangen als auch in Hinblick auf die Kaderzusammensetzung die ersten "Justierungen" unternommen werden. Ligaportal blickte mit Sektionsleiter Michael Lehner auf das Vergangene zurück und spähte auch ein wenig in die nahe Zukunft...

Mit neuem Trainer auf der Bank gelang auch spielerisch die "Trendumkehr"

Dass gegen den heuer unangefochtenen Liga-Primus Sankt Andrä im Tabellen-Spitzenfeld kein Kraut gewachsen zu sein schien, kristallisierte sich bereits an den ersten Spieltagen heraus... Dennoch "mauserte" sich Großhöflein bereits im Herbst im oberen Drittel des Tableaus fest - als „Moral der Geschichte“ steht heuer am Ende der Spielzeit ein vierter Platz zu Buche, der mit zwölf vollen Erfolgen und fünf Remis bei zugleich sieben Niederlagen, mit 41 Punkten im Gepäck, daherkommt (Punkteschnitt 1,71). Im ersten Saison-Abschnitt noch erlangte man als zwischenzeitliche „dritte Kraft“ – eine Rolle, die man auch über die Wintermonate bekleidete – einen Ausbeute-Schnitt von 1,92 Zählern pro Partie – dem gegenüber steht ein Wert von exakt 1,5 im zweiten Abschnitt der Spielzeit, ergo im Frühjahr. Besonders beim Blick zurück auf die Performances zur Rückrunden-Einkehr stößt es dem Sektionsleiter „sauer auf“: „Mit den ersten Spielen der Rückrunde konnten wir nicht zufrieden sein, sowohl spielerisch als auch ergebnistechnisch war das sehr schwach“. Dennoch gelang dank neuem Trainer, übernahm Markus Treiber im Mai das Chefcoach-Zepter von Peter Csapo, im Abspann immerhin noch ein versöhnlicher Saison-Abschluss: „Nach dem Trainerwechsel konnten wir die Saison positiv abschließen“.

Rechtzeitige Saison-Vorbereitung als "A & O" der Erfolgsformel – "Top fünf" das erklärte Ziel

Nachdem bereits Mitte August die Spielzeit 2023/24 „in den Startlöchern scharrt“, werden auch die ersten Präparationen für die kommende Saison bereits zeitig unternommen: „Am Dienstag beginnt die Vorbereitung“. Apropos Vorbereitung: Schon am Donnerstagabend begeht man das erste Testspiel gegen Kroatisch Geresdorf (1. Klasse Mitte), mit Kickoff um 19:30 Uhr. Und nach einem zwölften (2020/21), einem neunten (2021/22) und einem vierten (2022/23) Platz in der 2. Klasse Nord schielt man beim FC Großhöflein auch in der Folgesaison tabellarisch gesehen in die „obere Region“: „Die Top 5 sind das Ziel“. Zwei Stammkräfte werden dabei nicht mehr mit „an Board“ sein: „Ondrej Sakar und Imre Szabolcs werden den Verein verlassen“. Ersterer, ein slowakischer Torhüter, stand beim Klub aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung seit Jänner 2022 zwischen den Pfosten; Letzterer, ein Legionär aus Ungarn, der erst im Februar zum Verein gestoßen war und als Rückennummer 10 drei Treffer im Frühjahr beisteuerte, zog im Mittelfeld die Fäden.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei