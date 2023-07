Mit frischen, jungen Kräften will der SC Trausdorf in die Top sechs

Details Dienstag, 25. Juli 2023 18:49

„Auf ein Neues…“! Beim SC Trausdorf, der nach dem achten Platz im Klassement der 2. Klasse Nord bereits vollends die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit in Angriff genommen hat, bleibt keine Zeit, um im Sommer tatenlos dazusitzen und Trübsal zu blasen… Ein Punkte-Schnitt von 1,46 resultierte unlängst in einer zahlenmäßigen Ausbeute von 35 Zählern. Ligaportal blickte mit dem Obmann Günter Guszics zurück auf die abgelaufene und nach vorne auf die sich anbahnende, neue Saison...

Ligaportal: „In der abgelaufenen Saison erreichte man mit Rang acht einen Platz im relativ „zentralen“ Tabellenmittelfeld. Wie zufrieden zeigt man sich vereinsintern mit diesem Abschneiden“?

Günter Guszics: „Natürlich könnte es besser sein, aber die Rückrunde war schon sehr gut“. Stichwort Rückrunde: Was eine eindrucksvolle Bilanz, die der SC Trausdorf da im Frühjahr auf den Rasen „gezaubert hat“ – „geisterte“ man im Herbst noch im unteren Tabellendrittel herum, mauserte man sich nach dem „Winterschlaf“ auf dem starken dritten Rang fest und holte an zwölf Spieltagen insgesamt 23 Punkte. Sieben Siege, drei „X“ und nur drei Pleiten zieren die Datenbank in der zweiten Saisonhälfte.

Ligaportal: „Hat es im sommerlichen Transferkarussell bereits Zu- oder Abgänge gegeben“?

Günter Guszics: „Abgang ist Papp Bence (Slowakei). Neuzugänge sind Stadler Dominik (18 Jahre), Kracunovic Dusan (23, von Siegendorf), Klikovits Andreas (19, von Steinbrunn), Radatz Oliver (16, von Hornstein), Leo Schicker, Szalay Moritz, Kroyer Georg, Salzer Leon (alle 15, von der U16-Mannschaft raufgezogen)“. Demzufolge schenkt man beim SC Trausdorf vollends der „jungen Garde“ das Vertrauen…

Ligaportal: „Ende Juli ist die Vorbereitung auf die kommende Saison sicherlich bereits voll im Laufen: Wie verläuft es bislang und welche Ziele steckt man sich für die kommende Saison“?

Günter Guszics: „Bis jetzt läuft die Vorbereitung wirklich sehr gut, es herrscht mit durchschnittlich 22 Spielern eine starke Trainingsbeteiligung. Fürs kommende Jahr stecken wir uns einen Platz in den Top sechs als Ziel“.

Zahlen & Fakten SC Trausdorf 2022/23

Bilanz: Elf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen

Punkteausbeute: 35 Zähler aus 24 Spieltagen

Heim-Tabelle: Rang sechs mit 22 Punkten

Auswärts-Tabelle: Rang acht mit 13 Punkten

Herbst-Klassement: Platz zehn mit zwölf Zählern

Frühjahrs-Klassement: Platz drei mit 23 Zählern

Höchster Saisonsieg: 13:0 gegen UFC Schützen

Höchste Saisonniederlage: 0:7 gegen Neufeld an der Leitha

