Durchatmen in Deutschkreutz: Erster Sieg im Frühjahr in Pinkafeld

Details Sonntag, 28. April 2024 11:29

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 24. Runde der SC Pinkafeld und der FC Deutschkreutz gegenüber. Mit einem Sieg könnten sich die Hausherren einen Platz im Tabellenmittelfeld absichern, die Gäste allerdings sind zum Siegen verdammt, wollen sie nicht länger in der absoluten Gefahrenzone verweilen. In einem ausgeglichenen Spiel haben die Gäste mit dem 2:0-Sieg nach einer langen Durststrecke den ersten vollen Erfolg im Frühjahr gefeiert und ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben

Pinkafeld ohne Torchancen

In einem offensiv geführten Match hatten die Gäste die ersten offensiven Aktionen; zuerst fährt in der Mitte Lukas Csano mit dem Kopf bei einem Flankenball daneben. Die Pinkafelder Hintermannschaft bringt dann den Ball nicht weg und ermöglicht so Klaus Furtner einen Schuss von der Strafraumgrenze, der knapp daneben ging. In der 29. Minute ist es so weit, die Gäste gehen in Führung. Torschütze ist der Kapitän, Florian Reumann, der schon mehrmals mit kräftigen Vorstößen auf der rechten Außenbahn aufgefallen ist. Zuerst wird sein Schuss noch geblockt, dann gelingt es ihm aber aus halbrechter Position, den Ball im Tor der Hausherren zur 1:0-Führung unterzubringen. Elfmeteralarm gab es in der 44. Minute, als David Korherr bei einer Strafraumszene gegen Gästetorwart Lukas Kugler zu Fall kommt. Aber die Pfeife von Schiedsrichter Arif Erdem blieb stumm. Somit wurde mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz belohnt sich mit dem Sieg

In der 54. Minute eine gute Tormöglichkeit für die Fennes-Truppe, nach einem Freistoß von David Thumberger geht der Ball durch die Beine einige Spieler hindurch und Goalie Andi Diridl kann den gut angetragenen Schuss mit einer sehenswerten Parade entschärfen. Nur drei Minuten später das 2:0 für Deutschkreutz; ein zu kurz ausgeführter Einwurf der Heimischen landet bei Lukas Csano und der bedankt sich artig beim Verursacher und locht ein. Bis zum Spielende hab es keine nennenswerten Situationen und Deutschkreutz verlässt als verdienter Siege das Pinkafelder Stadion und kann vorerst einmal tief durchatmen.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war heute eine miserable Leistung meiner Mannschaft; wir haben zwar viel Ballbesitz gehabt, ohne daraus Kapital zu schlagen. Wir haben gut trainiert, daher ist mir der heutige enttäuschende Auftritt meiner Mannschaft ein Rätsel.“

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir das erste Spiel im Frühjahr gewinnen werden. Meine Mannschaft hat heute taktisch und diszipliniert alles ausgeführt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben in den 90 Minuten dem Gegner keine einzige Torchance zugelassen. Das war heute der erste Sieg in Pinkafeld in der Vereinsgeschichte von Deutschkreutz."

