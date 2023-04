Comeback-Qualitäten: Purbach dreht Partie bei Oslip

Details Sonntag, 09. April 2023 19:17

Am Sonntagnachmittag konnte sich Purbach dank eines 3:1-Auswärtserfolges bei Oslip durchsetzen, als man sich im Zuge der 17. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:1 gesiegt.

Comeback nach Rückstand

Oslip erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Schwarz traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Christian Rosner zum Ausgleich für Purbach am See. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Alexander Pfalz stellte die Weichen für UFC RAIBA Purbach am See auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Rosner UFC Purbach am See nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Schließlich sprang für Purbach am See gegen FC Oslip ein Dreier heraus.

Trotz der Niederlage belegt Oslip weiterhin den neunten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC Oslip. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

UFC RAIBA Purbach am See ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Oslip hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 22.04.2023 gegen FC VEGANIS Sankt Andrä. UFC RAIBA Purbach am See erwartet am Freitag FC Sankt Andrä.

2. Klasse Nord: FC Oslip – UFC RAIBA Purbach am See, 1:3 (1:1)

81 Christian Rosner 1:3

54 Alexander Pfalz 1:2

45 Christian Rosner 1:1

4 Manuel Schwarz 1:0

