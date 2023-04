8:0! Trausdorf deklassiert Zillingtal

Details Sonntag, 16. April 2023 19:21

SC Trausdorf kannte mit seinem Gegner Zillingtal keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Die Gäste ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen SC Zillingtal einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Trausdorf durch ein 1:0 für sich entschieden.

Es geht nur in eine Richtung

Milan Nemeth brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SC Trausdorf über die Linie (15.). Endrit Dervishaj erhöhte den Vorsprung von Trausdorf nach 28 Minuten auf 2:0. Mario Horvath gelang ein Doppelpack (30./36.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. SC Trausdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Horvath (70.) und Szabolcs Fekete (71.) brachten die Gäste mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Für das 7:0 und 8:0 war neuerlich Mario Horvath verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal binnen kurzer Zeit ins Schwarze (79./89.), insgesamt gleich vier Mal im Laufe der Partie. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC Trausdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Zillingtal bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Offensive des Heimteams strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass SC Zillingtal bis jetzt erst 13 Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte Zillingtal bisher vier Siege und kassierte 13 Niederlagen. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Trausdorf holte auswärts bisher nur neun Zähler. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SC Trausdorf auf den achten Rang kletterte. Die Gäste bessern ihre Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SC Trausdorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am kommenden Samstag trifft Zillingtal auf SV Wulkaprodersdorf, Trausdorf spielt am selben Tag gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – SC Trausdorf, 0:8 (0:4)

89 Mario Horvath 0:8

79 Mario Horvath 0:7

71 Szabolcs Fekete 0:6

70 Mario Horvath 0:5

36 Mario Horvath 0:4

30 Mario Horvath 0:3

28 Endrit Dervishaj 0:2

15 Milan Nemeth 0:1

