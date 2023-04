Nicht aufzuhalten: Sankt Andrä führt auch Oslip vor

Details Samstag, 22. April 2023 21:31

Am Samstagnachmittag fuhr Leader Sankt Andrä im Rahmen der 19. Runde in der 2. Klasse Nord mit Oslip nach allen Regeln der Kunst Schlitten und gewann mit 7:0. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg von Sankt Andrä bei Oslip geendet.

Einbahnstraßen-Fußball

In der fünften Minute ging FC VEGANIS Sankt Andrä in Front. Thomas Friedl war es, der vor 500 Zuschauern zur Stelle war. Bereits in der elften Minute erhöhte Lukas Mihalik den Vorsprung des Ligaprimus. Mit dem 3:0 von Marek Sovcik für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Nach dem souveränen Auftreten von FC Sankt Andrä überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Kevin Bors (58.), Sovcik (61.) und Mihalik (69.) bauten die komfortable Führung von Sankt Andrä weiter aus. Der Treffer von Sovcik in der 72. Minute machte den Schlusspunkt perfekt - 7:0. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem FC VEGANIS Sankt Andrä bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Sankt Andrä beim Sieg gegen FC Oslip verlassen, und auch tabellarisch sieht es für FC Sankt Andrä weiter verheißungsvoll aus. Mit nur vier Gegentoren hat FC VEGANIS Sankt Andrä die beste Defensive der 2. Klasse Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Sankt Andrä zu stoppen. Von den 18 absolvierten Spielen hat man alle gewonnen.

Trotz der Niederlage belegt Oslip weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

FC Sankt Andrä hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 06.05.2023 gegen UFC Schützen am Gebirge. Kommenden Samstag (17:00 Uhr) bekommt FC Oslip Besuch von UFC Schützen.

2. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – FC Oslip, 7:0 (3:0)

72 Marek Sovcik 7:0

69 Lukas Mihalik 6:0

61 Marek Sovcik 5:0

58 Kevin Bors 4:0

36 Marek Sovcik 3:0

11 Lukas Mihalik 2:0

5 Thomas Friedl 1:0

