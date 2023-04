Fünf Treffer in Halbzeit eins: Purbach düpiert Schützen

Details Samstag, 22. April 2023 21:34

UFC Schützen am Gebirge kam gegen UFC RAIBA Purbach am See mit 0:5 unter die Räder, als man sich am Samstag im Zuge der 19. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel war mit einer herben 0:8-Abreibung aus Sicht von UFC Schützen zu Ende gegangen.

Fünf Treffer in Akt eins

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Purbach am See bereits in Front. Michael Koller markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Christian Rosner den Vorsprung von UFC RAIBA Purbach am See. Mit dem 3:0 durch Patrick Hanbauer schien die Partie bereits in der 20. Minute mit UFC Purbach am See einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Marcell Takacs für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (24.). Christian Rosner legte in Minute 37 das 0:5 nach. In der 70. Minute schickte der Unparteiische Marcell Takacs von UFC RAIBA Purbach am See mit Rot vom Platz - ein Turnaround wurde dadurch aber natürlich nicht mehr eingeleitet. Bis zum Schlusspfiff durch den Referee betrieb UFC Schützen am Gebirge in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten von UFC Purbach am See.

Mit 78 Gegentreffern hat UFC Schützen schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 4,59 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. In dieser Saison sammelte UFC Schützen am Gebirge bisher zwei Siege und kassierte 15 Niederlagen. Im Spiel gegen Purbach am See handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo UFC RAIBA Purbach am See nun auf dem fünften Platz steht. Die Offensivabteilung von UFC Purbach am See funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 34-mal zu. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Schützen auf Oslip, UFC Purbach am See spielt tags zuvor gegen UFC Stotzing.

2. Klasse Nord: UFC Schützen am Gebirge – UFC RAIBA Purbach am See, 0:5 (0:5)

37 Christian Rosner 0:5

24 Marcell Takacs 0:4

20 Patrick Hanbauer 0:3

11 Christian Rosner 0:2

5 Michael Koller 0:1

