Favoritenrolle gerecht geworden: Großhöflein gewinnt Nachtrag gegen Stotzing

Details Montag, 01. Mai 2023 19:41

Am Montagnachmittag gelang dem FC Großhöflein im Zuge der 18. Runde in einem Nachtragsspiel gegen Stotzing ein souveräner 4:0-Heimsieg. Hinspiel hatte Großhöflein einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Zwei Doppelpacker als Erfolgsgaranten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Großhöflein bereits in Front. Krisztian Kalman markierte in der vierten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Dominik Koczan schnürte einen Doppelpack (20./27.), sodass Großhöflein fortan mit 3:0 führte. Schon in Hälfte eins konnte also von einer gewissen Vorentscheidung zugunsten des Favoriten gesprochen werden. Bis zur Pause hielt die Defensive von UFC Stotzing dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Großhöflein nicht weiter vergrößerte. Eigentlich war Stotzing schon geschlagen, als Krisztian Kalman das Leder zum 4:0 über die Linie beförderte (64.). Letztlich kam Großhöflein gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen UFC Stotzing hält FC Großhöflein auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Offensivabteilung von Großhöflein funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der Hausherr an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Großhöflein neun Siege und vier Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste eher düster.

Mit 31 Punkten auf der Habenseite herrscht bei FC Großhöflein eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei UFC Stotzing nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Für Großhöflein geht es schon am Samstag bei SV Wulkaprodersdorf weiter. Schon am Samstag ist Stotzing wieder gefordert, wenn FC Oslip zu Gast ist.

2. Klasse Nord: FC Großhöflein – UFC Stotzing, 4:0 (3:0)

64 Krisztian Kalman 4:0

27 Dominik Koczan 3:0

20 Dominik Koczan 2:0

4 Krisztian Kalman 1:0

