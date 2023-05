In Überzahl agierend gelingt Stotzing Heimsieg gegen Oslip

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:37

Nichts zu holen gab es für FC Oslip bei UFC Stotzing. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Stotzing die Nase vorn. Spieltag 21 stand übrigens am Samstag auf dem Programm. Oslip hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

In Überzahl den Deckel draufgemacht

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Marian Stefunko das schnelle 1:0 für UFC Stotzing erzielte. FC Oslip kam durch ein Eigentor von Stotzing in der 18. Minute zum Ausgleich - Manuel Daxböck bugsierte die Kugel ins eigene Tor. David Beslin stellte die Weichen für UFC Stotzing, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ein Tor mehr für Stotzing machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Marcel Lippl von Oslip mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (77.). In der Nachspielzeit besserte Beslin seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für UFC Stotzing erzielte. Schließlich strich Stotzing beim 3:1 die Optimalausbeute gegen FC Oslip ein.

Die Leistungssteigerung von UFC Stotzing lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Stotzing einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Im Tableau hatte der Sieg von UFC Stotzing keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Stotzing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. UFC Stotzing beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Trotz der Niederlage belegt Oslip weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Oslip ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Stotzing tritt am kommenden Samstag bei FC VEGANIS Sankt Andrä an, FC Oslip empfängt am selben Tag SC Zagersdorf.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – FC Oslip, 3:1 (2:1)

94 David Beslin 3:1

32 David Beslin 2:1

18 Eigentor durch Manuel Daxboeck 1:1

7 Marian Stefunko 1:0

