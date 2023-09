Rassiges 2:2-Remis zwischen Neufeld und Purbach

Details Freitag, 01. September 2023 23:13

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Neufeld an der Leitha gegen UFC RAIBA Purbach am See am Freitag im Rahmen der 3. Runde in der 2. Klasse Nord.

Kein Sieger nach turbulenter Schlusphase

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Leon Julian Woborny sein Team in der 15. Minute. UFC Purbach am See brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Neufeld / Leitha hatte bis zur Pause Bestand. Patrick Hanbauer versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz von Neufeld/Leitha und besorgte das 1:1. Die Heimmannschaft traf etwas später zum 2:1 (87.) durch Sascha Kovacs. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Hanbauer mit seinem Treffer aus der 90. Minute verantwortlich, der aus der Distanz herrlich ins rechte untere Eck traf. Fatih Bas (Neufeld/92.) sah wenig später für Kritik gelb/rot. Am Ende stand es zwischen Neufeld an der Leitha und Purbach am See pari.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – UFC RAIBA Purbach am See, 2:2 (1:0)

90 Patrick Hanbauer 2:2

87 Sascha Kovacs 2:1

73 Patrick Hanbauer 1:1

15 Leon Julian Woborny 1:0

