Doppelpack: Meth sichert Oslip den Sieg bei Trausdorf

Details Samstag, 02. September 2023 21:52

Mit 0:2 verlor SC Trausdorf am vergangenen Samstag zu Hause gegen FC Oslip, als man einander am 3. Spieltag in der 2. Klasse Nord gegenüberstand.

Doppelpack zum Auswärtssieg

Michael Meth brachte Trausdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 18. und 31. Minute vollstreckte. Beim ersten Treffer ging dem Ganzen ein herrlicher Spielaufbau zuvor, der zweite resultierte aus einem traumhaften Freistoß-Tor. Letztendlich hatte Oslip Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

SC Trausdorf verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

FC Oslip hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – FC Oslip, 0:2 (0:2)

31 Michael Meth 0:2

18 Michael Meth 0:1

